Samsun'da Nisan Ayında 919 Trafik Kazası: 7 Ölü, 555 Yaralı

Samsun'da 2025 yılı Nisan ayında polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 919 trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 555 kişi yaralandı. 2025'in en kötü ayı Nisan olarak kayıtlara geçti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle yaşanan kazalar, Nisan ayında da can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı. Samsun genelinde polis sorumluluk alanında Nisan ayında 398'i ölümlü-yaralanmalı ve 521'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 919 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 7 kişi olay yerinde can verdi.

Yılın en kötü ayı Nisan oldu

Ocak ayında 1 ölüm, 524 yaralı; Şubat ayında 3 ölüm, 384 yaralı; Mart ayında 1 ölüm, 544 yaralının raporlandığı Samsun'da, Nisan ayı 7 ölüm ve 555 yaralanma ile hem can kaybı hem de yaralı sayısında zirveye ulaştı. Yetkililer, özellikle hız ihlali, dikkatsizlik ve emniyet kemeri kullanımı konularında sürücüleri uyardı. Ayrıca Nisan ayında yaşanan yoğun yağış, sis ve ani hava değişimleri gibi olumsuz hava şartlarının da kazaların artışında etkili olduğu değerlendiriliyor. Uzmanlar, özellikle kaygan zemin, düşük görüş mesafesi ve ani frenlemelerin kaza riskini artırdığına dikkat çekiyor.

Türkiye genelinde 51 binden fazla kaza

2025 yılı Nisan ayında Türkiye genelinde ise 51 bin 591 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 170'i ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelindeki kazalarda 205 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 239 kişi ise yaralandı.

Araç türlerine göre kaza istatistikleri

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı kazalara karışan araç türleri arasında otomobiller 17 bin 223 kaza ile ilk sırada yer aldı. Onu motosiklet (8 bin 256), motorlu bisiklet (2 bin 769), kamyonet (4 bin 731), minibüs (742), kamyon (503), otobüs (572), çekici (703), traktör (214) ve bisikletler (608) takip etti.

Ayrıca, 60 özel amaçlı araç, 23 iş makinesi, 39 ambulans, 7 tanker, 2 tren ve 7 tramvay da ölümlü-yaralanmalı kazalara karıştı. Bu veriler, her tür taşıtın trafiğe çıktığında ne kadar dikkatli ve kurallara uygun kullanılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Trafik kazalarının önüne geçmek için emniyet birimleri kontrollerini sıklaştırırken, yetkililer de hem sürücülere hem de yayalara dikkatli olmaları yönünde çağrılarda bulunuyor. - SAMSUN