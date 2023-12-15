Samsun'da Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) Projesi Görüşüldü

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleşen toplantıda Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) projesi ile ilgili çalışmalar görüşüldü. Proje, narkotik suçlarla mücadelede analiz ve operasyonların daha etkili bir şekilde yapılmasını sağlamayı hedefliyor.

Samsun'da, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) projesi ile ilgili çalışmalar görüşüldü.

Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Vali Yardımcısı Vekili-İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, video konferans sistemi üzerinden ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erhan Kartal, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Necati Çeri, Başkomiser Yunus Emre Bodur hazır bulundu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, proje hakkında yaptığı açıklamada, "NARVAS, vatandaşlarımız tarafından narkotik suçlarla ilgili olarak 112'ye yapılan bildirim ve ihbarların analiz edilmesine, yoğunluk haritası oluşturulmasına, yer ve zaman odaklı operasyonların yapılmasını sağlayan, kolluk birimlerimizin analize dayalı suç ve suçlularla mücadele ve zehir tacirlerini amansız bir şekilde tespit, takip, yakalama ve adli mercilere teslim etmesine yönelik etkili çalışmaları kapsayan projeli bir çalışmadır" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN