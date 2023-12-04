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Samsun'da Narkotik Uygulamasında 44 Kişi Yakalandı

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 44 kişi yakalandı. Uygulama sonucunda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 44 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürlükleri ve asayiş şubenin de desteğiyle narkotik uygulaması düzenledi. Yapılan uygulamada 154 gram esrar, 112 gram metamfetamin, 148 adet sentetik ecza, 3 adet ecstasy, 2 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca,72 adet ruhsatsız tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 24 adet kartuş ve 7 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 7 yıl 1 ay ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve basit yaralama suçundan aranması bulunan 2 hükümlü ile toplam 4 aranan şahıs yakalandı.

Uygulama kapsamında yakalanan 44 kişi adli işlemleri için Samsun Emniyet Müdürlüğü ile polis merkezlerine götürüldü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Samsun Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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