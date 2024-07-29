Samsun'da Narkotik Uygulamasında 40 Kişi Yakalandı
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 40 kişi yakalandı. Uygulamada sentetik ecza, metamfetamin, esrar maddesi, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde kullanım aparatları ele geçirildi.
Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 40 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik uygulamasında 597 adet sentetik ecza, 7 gram metamfetamin, 11 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, 6136 S.K.M. ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 40 kişi yakalandı. - SAMSUN