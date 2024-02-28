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Samsun'da Narkotik Uygulamasında 36 Kişi Yakalandı

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Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 36 kişi yakalandı. Uygulama sonucunda sentetik ecza, metamfetamin, esrar ve sentetik kannabinoid gibi uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 36 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürlükleri ve şube müdürlüklerinin de desteğiyle narkotik uygulaması düzenledi. Yapılan aramalarda, 417 adet sentetik ecza, 5,90 gram metamfetamin, 12,12 gram esrar, 78,42 gram sentetik kannabinoid, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 400 TL ele geçirildi. Uygulamada, aralarında uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile birlikte toplam 36 kişi yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

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