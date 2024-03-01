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Samsun'da Narkotik Uygulamasında 33 Kişi Yakalandı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 33 kişi yakalandı. Uygulama sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 33 kişi yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik uygulaması düzenlendi. İlçe emniyet müdürlükleri ve şube müdürlüklerinin de desteğiyle düzenlenen narkotik uygulamasında, 714 adet sentetik ecza, 125,36 gram metamfetamin, 27,05 gram esrar, 2,25 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 adet hassas terazi, 10 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 adet pompalı tüfek, 15 adet kartuş ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendiren 13 bin 780 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve 2313 SKM suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahsın da aralarında bulunduğu 33 kişi yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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