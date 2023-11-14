Samsun'da Narkotik Uygulamasında 32 Kişi Yakalandı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 32 kişi yakalandı. Uygulama sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 32 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürlükleri ve şube müdürlüklerinin de desteğiyle narkotik uygulaması düzenledi. Yapılan uygulamada 695 adet sentetik ecza, 24,44 gram esrar, 4 adet ecstasy, 0,64 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 0,54 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği, 60 litre sahte içki, 26 adet kama ve kın ve 2 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi. 2 aranan şahıs; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan 1 şahıs ve kasten yaralama suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Uygulamada yakalanan toplam 32 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN