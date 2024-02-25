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Samsun'da Narkotik Uygulamasında 31 Kişi Yakalandı

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 31 kişi yakalandı. Uygulama sonucunda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 31 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları narkotik uygulamasında 177,92 gram skunk, 154,63 gram esrar, 10 adet ecstasy, 1,78 gram metamfetamin, 1,70 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 78 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet pompalı tüfek ve 5 adet kartuş ele geçirdi. Olayla ilgili 31 kişi yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Samsun Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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