Samsun'da Narkotik Uygulamasında 28 Kişi Yakalandı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 28 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürlükleri ve şube müdürlüklerinin de desteğiyle narkotik uygulaması düzenledi. Resmi ve sivil ekiplerin görev aldığı uygulamada 328 adet sentetik ecza, 2,52 gram metamfetamin, 5,34 gram esrar, 39,87 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 28 kişi yakalandı. - SAMSUN