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Samsun'da Narkotik Uygulamasında 27 Kişi Yakalandı

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 27 kişi yakalandı. Uygulama sonucunda çeşitli uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 27 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube ve ilçe emniyet müdürlüklerinin de desteğiyle narkotik uygulaması düzenledi. Yapılan aramalarda 252 adet sentetik ecza, 232,96 gram metamfetamin, 21,49 gram skunk, 11,09 gram esrar, 2 adet ecstasy, 1 adet esrarlı sigara, 2 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin TL ve 1 adet uyuşturucu madde paketlemesinde kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo rulosu ele geçirildi. Aralarında uyuşturucu madde kullanmak, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs ve hırsızlık suçundan ifadeye yönelik aranması olan 1 kişinin de bulunduğu toplam 27 kişi yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Samsun Haberler

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