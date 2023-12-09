Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 20 kişi yakalandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Samsun'da narkotik uygulamasında 20 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürlükleri ve şube müdürlüklerinin de desteğiyle narkotik uygulaması düzenledi. Uygulamada 148,90 gram sentetik kannabinoid, 142,01 gram metamfetamin, 27 adet sentetik ecza, 2,28 gram skunk, 3 kök kenevir bitkisi, 5 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 1 adet kurusıkı tabanca ve 14 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, "dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve basit yaralama" suçlarından ifadeye yönelik aranması olan 3 kişi ile birlikte toplam 20 kişi yakalandı. - SAMSUN