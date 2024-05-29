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Samsun'da Narkotik Uygulamasında 18 Kişi Yakalandı

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 18 kişi yakalandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 18 kişi yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürlükleri ve şube müdürlüklerinin de desteğiyle narkotik uygulaması düzenledi. Yapılan aramalarda, 428 adet sentetik ecza, 67 adet extacy, 70 gram skunk, 32 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5,67 gram metamfetamin, 7,50 gram sihirli mantar, 15 adet fişek ve 3 adet uyuşturucu madde kullanımın aparatı ele geçirildi. Haklarında çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırılıp yakalanmaları bulunan 4 kişi ile birlikte 18 kişi yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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