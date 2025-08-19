Samsun'da Narkotik Polisi Uyuşturucu Operasyonu: 11 Bin 300 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 11 bin 300 adet sentetik ecza ele geçirildi. Araçta bulunan C.Ç. (21) ve S.K. (25) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

