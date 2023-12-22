Samsun'da Narkotik Polisi Bin 545 Kişiye Bilgilendirme Yaptı

Samsun'da narkotik polisi tarafından Narkonokta faaliyeti kapsamında bin 545 kişi bilgilendirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün Tekkeköy ilçesi Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine 5 oturumda 95 kişiye, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda, Atakum İlçesi Mimarsinan Mahalle sakinlerine ve Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde 3 Narkonokta faaliyeti kapsamında bin 450 kişiye olmak üzere 8 etkinlikte toplam bin 545 kişiye bilgilendirme yapıldı. - SAMSUN