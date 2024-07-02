Samsun'da Narkotik Operasyonunda Esrar ve Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda esrar, sentetik ecza ve metamfetamin ele geçirildi.

Samsun Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde İ.İ (53) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 5 paket halinde toplam 400,34 gram skunk, 12,40 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütücü, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olay neticesinde İ.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince ayrıca Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde A.K (41), F.S.G 41) ve S.E (42) isimli şahısların üzerinde ve işyerinde yapılan aramada 143 adet sentetik ecza, 19,48 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 36 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon neticesinde A.K., F.S.G. ve S.E hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN