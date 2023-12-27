Samsun'da Narkotik Operasyonunda Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğünce il genelinde düzenlene çalışmalarda çok sayıda narkotik madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Samsun merkezinde ve ilçelerimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda 608 adet sentetik ecza, 14,2 gram esrar, 11,46 gram metamfetamin, 4,73 gram pregabalin etken madde, 2 adet esrarlı sigara, 11 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 22 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca uyuşturucu madde kullanmak suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranan 1 şahıs yakalandı. - SAMSUN