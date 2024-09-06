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Samsun'da Narkotik Operasyonunda 28 Kişi Yakalandı

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Samsun'da polis tarafından il genelinde düzenlenen narkotik uygulamasında 28 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından il genelinde düzenlenen narkotik uygulamasında 28 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler ile gece bekçileri, il genelinde narkotik uygulaması düzenledi. Yapılan aramalarda 958 adet sentetik ecza, 96,50 gram skunk, 13,71 gram metamfetamin, 4,55 gram esrar, 3,46 gram sentetik kannabinoid, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Haklarında uyuşturucu suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezası bulunan 2 kişi ile birlikte 28 kişi yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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