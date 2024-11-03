Samsun'da Narkotik Operasyonu: Yolcu Otobüsünden İnmeden Yakalandı

Samsun'da polisin takibi sonucu yolcu otobüsünden inerken eroin, kokain ve metamfetamin ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu U.U.'yu(27) İstanbul'dan geldiği yolcu otobüsünden inerken yakaladı. Şahsın üzerinde ve sırt çantasında yapılan aramada, satışa hazır 5 parça halinde toplam 28,89 gram eroin, 6 parça halinde toplam 2,12 gram kokain ve 17,35 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili U.U. gözaltına alındı. Narkotik polisinteki sorgulanması tamamlanan U.U. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.U., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN