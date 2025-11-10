Samsun'da Narkotik Operasyonu: 8 Gözaltı ve Çok Sayıda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekiplerince 4 ilçede düzenlenen narkotik operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranan 2 şahıs ile birlikte 8 kişi yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum, İlkadım, Çarşamba ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar yaptı. Operasyonlarda 6 bin 673 adet sentetik ecza, 25,41 gram metamfetamin, 5,74 gram sentetik kannabinoid, 1,95 gram skunk ve 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Ayrıca 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile ifadeye yönelik aranması bulunan 1 kişi olmak üzere aranan 2 kişi ile birlikte 8 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN