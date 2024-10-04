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Samsun'da Narkotik Operasyonu: 703 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Narkotik Operasyonu: 703 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Samsun'da narkotik polisi, K.K. isimli bir şahsın aracında ve evinde yaptığı arama sonucunda 703 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirerek şahsı gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Samsun'da narkotik polisi tarafından 703 adet sentetik ecza ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde K.K.'nin aracında ve evinde arama yaptı. Yapılan aramada, kutular içinde 703 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili K.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Narkotik 3-sayfa Sağlık samsun Hukuk

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