Samsun'da Narkotik Operasyonu: 7 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik İlkadım, Atakum, Havza ve Çarşamba ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 39 kilo 400 gram bonzai (sentetik kannabinoid) elde edilebilecek 394 gram fubinica maddesi, 976 gram sentetik ecza, 200 gram skunk ve 70 adet ecstasy ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şahıs gözaltına alınıp hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN