Samsun'da Narkotik Operasyonu: 7 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da Narkotik Operasyonu: 7 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda toplam 39 kilo 400 gram bonzai ile birlikte çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik İlkadım, Atakum, Havza ve Çarşamba ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 39 kilo 400 gram bonzai (sentetik kannabinoid) elde edilebilecek 394 gram fubinica maddesi, 976 gram sentetik ecza, 200 gram skunk ve 70 adet ecstasy ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şahıs gözaltına alınıp hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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