Samsun'da Narkotik Operasyonu: 7 Bin 500 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Samsun'da narkotik polisi, bir iş yeri ve evde yaptığı aramalarda 7 bin 500 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyon esnasında V.U. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da narkotik polisi tarafından bir iş yeri ve evde yapılan aramada, koliler içerisinde 7 bin 500 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İlkadım ilçesinde V.U. (39) isimli şahsın iş yeri ve ikametinde yapılan aramalarda 7 bin 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa