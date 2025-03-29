Samsun'da Narkotik Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen özel harekat polisi destekli uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1 kilogram 400 gram metamfetamin, 880 adet ecstasy hap, 18 gram kokain, 200 adet sentetik ecza, 500 gram (bonzai) sentetik kannabinoid üretiminde kullanılan hammadde olan Fubinica ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN