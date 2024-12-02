Samsun'da Narkotik Operasyonu: 575 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 575 gram bonzai ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Canik ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında M.K. (22) ve A.D. (21) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada 575 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN