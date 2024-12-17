Samsun'da Narkotik Operasyonu: 50 Gram Fubinaca Ele Geçirildi
Samsun'un Havza ilçesinde yapılan polis operasyonda, bir araçta 50 gram fubinaca maddesi bulundu. Üç kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'da polis tarafından 50 gram fubinaca maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 50 gram fubinaca (bonzai ham maddesi) ele geçirildi. Araçta bulunan F.Y. (52), H.Y. (49) ve T.E. (24) hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa