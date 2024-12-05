Samsun'da Narkotik Operasyonu: 5 Kilo 700 Gram Skunk Ele Geçirildi

Samsun'da yapılan operasyonda 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 4 şahıs gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda zehir tacirlerine ağır bir darbe indirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirilmek üzere olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüpheli bir araç, ekiplerin sıkı takibi sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, gizlenmiş vaziyette 5 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında F.Ö. (28), D.K. (25), M.A. (23) ve E.K. (27) isimli dört şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN