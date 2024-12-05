Üye Girişi
Haberler
Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

Silahlı muhalifler kritik kente girdi, Esad'ın askerleri kaçıyor

 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti

Rakam vermedi ama sarf ettiği tek cümle bile heyecan yarattı

 CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu

Belediye başkanından Özgür Özel'i küplere bindirecek karar
Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Samsun'da Narkotik Operasyonu: 5 Kilo 700 Gram Skunk Ele Geçirildi

Samsun'da Narkotik Operasyonu: 5 Kilo 700 Gram Skunk Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda, şüpheli bir araçta yapılan aramalarda 5 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi ve 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da yapılan operasyonda 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 4 şahıs gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda zehir tacirlerine ağır bir darbe indirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirilmek üzere olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüpheli bir araç, ekiplerin sıkı takibi sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, gizlenmiş vaziyette 5 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında F.Ö. (28), D.K. (25), M.A. (23) ve E.K. (27) isimli dört şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ünlü şarkıcının zor anları! Hasan Can'ın adını duyunca verdiği tepki bomba
img

Bakanlık 4 çay markasını ifşaladı
img

Silahlı muhalifler kritik kente girdi, Esad'ın askerleri kaçıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 5-6 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 6 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Boğa, Başak, Kova burcu yorumu! 6 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Aralık günün maçları nereden izlenir? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Kasım Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kadın Hakları Günü Mesajları Kadın Hakları Günü mesajları! 5 Aralık Kadın Hakları Günü sözleri neler? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.