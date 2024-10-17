Samsun'da Narkotik Operasyonu: 5 Bin 530 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik polisi tarafından bir araçta yapılan aramada 5 bin 530 adet sentetik ecza ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde bir araçta arama yaptı. F.K. (22) ve S.M.K.(27) isimli şahısların araçlarında yapılan aramada 5 bin 530 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN