Samsun'da Narkotik Operasyonu: 49 Bin Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 49 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu Atakum ilçesinde 3 şahsın araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 49 bin 98 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, S.İ. (35) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN