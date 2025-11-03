Samsun'da Narkotik Operasyonu: 4 Bin 930 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekiplerince gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 4 bin 930 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, A.Y. (22) ve F.D. (35) isimli şahısların ikametlerinde ve üzerlerinde toplam 4 bin 930 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN