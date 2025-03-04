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Samsun'da Narkotik Operasyonu: 4 Bin 816 Sentetik Ecza ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'da Narkotik Operasyonu: 4 Bin 816 Sentetik Ecza ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen operasyonda bir evde 4 bin 816 sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilişkili olarak gözaltına alınan K.Ö. tutuklandı.

Samsun'da polis tarafından 4 bin 816 sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Ekipler, K.Ö. (25) isimli şahsın ikametinde yaptığı aramada, ebeveyn banyosunda bir kutu içine gizlenmiş halde 4 bin 816 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 44 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili K.Ö. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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