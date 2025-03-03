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Samsun'da Narkotik Operasyonu: 4 Bin 816 Sentetik Ecza ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'da Narkotik Operasyonu: 4 Bin 816 Sentetik Ecza ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen operasyonda, 25 yaşındaki K.Ö.'nün evinde 4 bin 816 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile 44 adet tabanca fişeği bulundu. Şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 bin 816 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde K.Ö. (25) isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada ebeveyn banyosunda bir kutu içine gizlenmiş halde 4 bin 816 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 44 adet tabanca fişeği ele geçirilirken, K.Ö. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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