Samsun'da Narkotik Operasyonu: 4 Bin 66 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 bin 66 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda Ş.İ. (28) ve M.U. (26) isimli şahısların üst aramalarında bin 066 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN