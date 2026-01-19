Haberler

Samsun'da 36 bin sentetik ecza ele geçirildi: 3 gözaltı

Samsun'da 36 bin sentetik ecza ele geçirildi: 3 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında toplam 36 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. İlkadım ve Atakum ilçelerinde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik önemli bir başarı sağlandı.

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen iki ayrı narkotik operasyonunda, 36 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Atakum ilçesinde E.E. (26) ve H.A. (28) isimli şahısların kullandığı ikamette yapılan aramalarda 15 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde ise bir şahsın kullanımında bulunan depoya yönelik gerçekleştirilen aramalarda, 21 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla bağlantılı 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda toplam 36 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirilirken, soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor