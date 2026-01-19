Samsun'da 36 bin sentetik ecza ele geçirildi: 3 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen iki ayrı narkotik operasyonunda, 36 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Atakum ilçesinde E.E. (26) ve H.A. (28) isimli şahısların kullandığı ikamette yapılan aramalarda 15 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde ise bir şahsın kullanımında bulunan depoya yönelik gerçekleştirilen aramalarda, 21 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla bağlantılı 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda toplam 36 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirilirken, soruşturma devam ediyor. - SAMSUN