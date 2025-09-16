Samsun'da Narkotik Operasyonu: 3 Kişiye 16 Yıl Hapis Cezası

Samsun'da narkotik polisi tarafından kargo paketinde ele geçirilen 488 gram kokainle ilgili tutuklanan 3 kişi, mahkemece 16'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde şubat ayında gerçekleştirilen operasyonda kargo şirketi ile gönderilen 388 gram kokain, ayrıca bir evde 1 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili B.Y. (26), Y.E.B. (27) ve H.Ç. (37) yakalanarak tutuklandı. Üç kişi hakkında "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bugün görülen davanın son duruşmasında B.Y., Y.E.B. ve H.Ç., 16'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN