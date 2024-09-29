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Samsun'da Narkotik Operasyonu: 2 Kilo Skunk ve 352 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da Narkotik Operasyonu: 2 Kilo Skunk ve 352 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen polis operasyonunda 4 şahıs gözaltına alınırken, 2 kilo 160 gram skunk ve 352 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 kilo 160 gram skunk ve 352 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havza ve Atakum ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 4 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 kilogram 160 gram skunk ve 352 gram metamfetamin ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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