Samsun'da Narkotik Operasyonu: 16 Bin 800 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik polisi tarafından 16 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde R.E. (29) ve C.K. (47) isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında arama yaptı. Yapılan aramada 16 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN