Samsun'da Narkotik Operasyonu: 16 Bin 800 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Narkotik Operasyonu: 16 Bin 800 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da narkotik polisi, yapılan bir operasyonla 16 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirirken, 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'da narkotik polisi tarafından 16 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde R.E. (29) ve C.K. (47) isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında arama yaptı. Yapılan aramada 16 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray, Ederson ile anlaştı! Sırada Manchester City var

El sıkışıldı! Galatasaray yeni yıldızına kavuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altay taraftarı, ''İstifa da bir hizmettir'' diyerek tesislere siyah çelenk bıraktı

''İstifa da bir hizmettir'' diyerek tesislere siyah çelenk bıraktılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.