Samsun'da Narkotik Operasyonu: 10 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Güncelleme:
Atakum ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda, 10 bin 192 sentetik ecza ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından adli işlem yapıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 10 bin sentetik ecza ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik Atakum ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. G.K. (21), E.C. (21), M.Ö. (19) ve K.A. (18) isimli kişilerin ikametlerinde, motosikletlerinde ve kullandıkları kulübede yapılan aramalarda 10 bin 192 adet sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde ticareti' ve '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
