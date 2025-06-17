Samsun'da Narkotik Operasyonu: 1 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da bir araçta arama yapan polis 1 kilo metamfetamin ele geçirdi, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan Y.T. (23), M.B. (24) ve M.A.S. (27) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN