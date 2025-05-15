Samsun'da Narkotik Operasyonu: 1 Kilo 350 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da Narkotik Operasyonu: 1 Kilo 350 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen bir narkotik operasyonunda, evdeki baza altında gizlenmiş 1 kilo 350 gram metamfetamin bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da polis evdeki baza altında 1 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirdi

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda, evdeki baza altına gizlenmiş 1 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen K.D. ve A.Ö. isimli şahısları takibe aldı. Polis ekiplerinin şüphelilere ait adreslerde yaptığı aramalarda, baza altında gizlenmiş halde 1 kilo 350 gram metamfetamin bulundu.

Ayrıca yapılan aramalarda, 2 adet hassas terazi ve 141 adet sentetik ecza hap da ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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