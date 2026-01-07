Samsun'da narkotik dedektör köpeği Pera, araca saklanmış uyuşturucuyu buldu.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Havza ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda önemli miktarda uyuşturucu ele geçirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu araçta narkotik arama köpeği Pera ile arama yapıldı. Pera'nın aracın bagaj alt kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, bagaj altına zulalanmış halde 590 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen uyuşturucu madde ve suç unsurlarına el konuldu. - SAMSUN