Samsun'da Narkotik Köpeği Tony Uyuşturucu Buldu
Samsun'da düzenlenen bir operasyonda, narkotik dedektör köpeği Tony'nin yardımıyla bir araçta zulalanmış 700 gram metamfetamin ve 25 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Samsun'da narkotik dedektör köpeği Tony'nin bir araçta yapılan aramada zulalanmış halde eroin ve metamfetamin buldu.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenledikleri operasyonda takibe aldıkları bir araçta arama yaptı. İlkadım ilçesinde durdurulan ve narkotik dedektör köpeği Tony ile yapılan aramada aracın gizli bölmelerine zulalanmış halde 700 gram metamfetamin ve 25 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili Y.K. (48) ve G.Ü.(44) yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Sıcak Gelişme:
Örgüt yöneticisi Gıyasettin Mert Özdemir: Başka hastanelerle de anlaşmalarım oldu, parça parça 45-60 bin lira civarında ödemeler aldım