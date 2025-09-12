Samsun'da Narkotik Köpeği Tony, 470 Gram Metamfetamin Buldu

Samsun'da narkotik dedektör köpeği 'Tony', aracın döşemesine gizlenmiş 470 gram metamfetamini buldu. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Havza ilçesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan Y.K. (26), B.E. (30) ve M.T.D.'nin (23) il dışından temin ettikleri uyuşturucuyu Samsun'a getirdikleri belirlendi.

Narkotik köpeği Tony'nin tepki verdiği yolcu koltuğu döşemesinde yapılan aramada 470 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - SAMSUN