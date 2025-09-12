Haberler

Samsun'da Narkotik Köpeği Tony, 470 Gram Metamfetamin Buldu

Samsun'da Narkotik Köpeği Tony, 470 Gram Metamfetamin Buldu
Güncelleme:
Samsun'da narkotik dedektör köpeği Tony, bir otomobilin döşemesine gizlenmiş 470 gram metamfetamin buldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Samsun'da narkotik dedektör köpeği 'Tony', aracın döşemesine gizlenmiş 470 gram metamfetamini buldu. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Havza ilçesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan Y.K. (26), B.E. (30) ve M.T.D.'nin (23) il dışından temin ettikleri uyuşturucuyu Samsun'a getirdikleri belirlendi.

Narkotik köpeği Tony'nin tepki verdiği yolcu koltuğu döşemesinde yapılan aramada 470 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
