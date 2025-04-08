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Samsun'da Narkotik Köpeği Tony, 1 Kilo 715 Gram Metamfetamin Buldu

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Samsun'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, dedektör köpeği Tony ile 1 kilo 715 gram metamfetamin ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Narkotik dedektör köpeği Tony, 1 kilo 715 gram metamfetamin buldu

SAMSUN - Samsun'da bir evde narkotik köpeği 'Tony' ile yapılan aramada 1 kilo 715 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. T.H.Y.ve S.K.isimli şahıslara ait adreste dedektör köpeği Tony ile yapılan aramada çekmeceye gizlenmiş 1 kilo 715 gram metamfetamin ele geçirildi. Evde yapılan aramada uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen cam aparatlar, 4 adet sentetik ecza ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 69 bin 900 TL'ye el konuldu. Olayla ilgili T.H.Y ve S.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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