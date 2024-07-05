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Samsun'da Narkotik Dedektör Köpeği ile Birlikte Yapılan Aramada Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Samsun'da yapılan bir operasyonda, narkotik dedektör köpeği Hektor'un yardımıyla bir tırda çeşitli uyuşturucu maddeler bulundu. Aramada 740 gram skunk, 479 gram metamfetamin ve 2 bin 744 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik dedektör köpeği ile birlikte bir tırda yapılan aramada çeşit çeşit uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışması neticesinde elde edilen istihbari bilgiler üzerine harekete geçildi. Polis ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun-Ankara karayolunda M.S. (35) idaresindeki tırı durdurarak arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği Hektor'un hassas burnu sayesinde tırın kupasına gizlenmiş vaziyette 740 gram skunk, 479 gram metamfetamin ve 2 bin 744 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.S. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

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