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Samsun'da Narkotik Dedektör Köpeği 900 Gram Metamfetamin Yakaladı

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Samsun'da yapılan bir operasyonda narkotik dedektör köpeği Sam, bir tırda yapılan aramada 900 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik dedektör köpeği 'Sam' ile bir tırda yapılan aramada 900 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde bir tırda arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği Sam ile yapılan aramada, köpeğin hassas burnu sayesinde tırın üst bagajında zulalanmış şekilde 900 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında N.G. (47), İ.A. (30) ve S.E. (35) yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Güncel Haberler

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