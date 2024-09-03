Samsun'da Narko Alan Uygulamasında Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Narko Alan uygulaması kapsamında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

19 İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suç ve suçlularla mücadele, aranan şahıs ve araçların yakalanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması amacıyla Narko Alan uygulaması kapsamında yapılan kontrollerde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. - SAMSUN