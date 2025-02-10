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Samsun'da Nakliyat Kamyonunda 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da Nakliyat Kamyonunda 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
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Samsun'da eşya nakliyatı yapan bir kamyonette yapılan aramada 1 ton etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da eşya nakliyatı yapan kamyonette zulalanmış halde 1 ton etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde eşya nakliyatı yapan kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Yapılan incelemede beyaz eşya, dolap ve koltuk gibi eşyaların arasına zulalanmış halde 1 ton etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Kaçak alkollerin taşınırken ev eşyası taşıma süsü verildiği ortaya çıktı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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