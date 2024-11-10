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Samsun'da Muhtarlık Seçimi Tartışması Kanlı Bitti

Samsun'da Muhtarlık Seçimi Tartışması Kanlı Bitti
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Muhtarlık seçimi sonrası yaşanan husumet nedeniyle çıkan kavgada 25 yaşındaki genç ağır yaralandı. Olayda 47 yaşındaki M.N., rakibini tabancayla vurarak tutuklandı.

Samsun'da muhtarlık seçiminden kaynaklanan husumet nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan 25 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, muhtarlık seçimi sonrası yaşanan tartışmadan dolayı aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen M.N. (47) ile A.A. (25) karşılaşınca küfürleşme yüzünden kavga çıktı. M.N.'nin kavgada tabancayla vurduğu A.A., karnına isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.A., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. M.N. ise, olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan M.N., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, akşam saatlerinde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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