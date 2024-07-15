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Samsun'da Muhtarlık Seçimi Husumetiyle İlgili Cinayet

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde muhtarlık seçimi husumeti nedeniyle yaşanan olayda, pompalı tüfekle 2 kardeşi öldüren katil zanlısı jandarma tarafından yakalandı.

Samsun'da muhtarlık seçimi husumetinden dolayı pompalı tüfekle 2 kardeşi öldüren, kardeşlerin 2 arkadaşını da yaralayan katil zanlısı jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Emirli Mahallesi'nde dün akşam saat 23.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim A. pompalı tüfekle Eren Kılıç (23) ve ağabeyi Emre Kılıç (31) ile arkadaşları Zafer E.T. (20) ve Gökhan İ.'ye ateş açtı. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Kılıç kardeşler yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yaralılardan Gökhan İ. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Gökhan İ. daha sonra taburcu oldu.

Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan diğer yaralı Zafer E.T. de tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Her iki yaralı da ifadelerinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.

Katil zanlısı yakalandı

Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan İbrahim A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. İbrahim A.'nın evinin önünde ise jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Eren Kılıç ve Emre Kılıç kardeşlerin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Taraftar arasında muhtarlık seçiminden dolayı husumet bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çarşamba Samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

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