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Samsun'da Muhtarlık Seçimi Husumetiyle İlgili Cinayet

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde muhtarlık seçimi husumeti nedeniyle yaşanan olayda, pompalı tüfekle 2 kardeşi öldüren katil zanlısı kayıplara karıştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Samsun'da muhtarlık seçimi husumetinden dolayı pompalı tüfekle 2 kardeşi öldüren, kardeşlerin 2 arkadaşını da yaralayan katil zanlısı kayıplara karıştı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Emirli Mahallesi'nde dün akşam saat 23.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. pompalı tüfekle Eren Kılıç ve kardeşi Emre Kılıç ile arkadaşları Z.E.T. ve G.İ.'ye ateş açtı. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Kılıç kardeşler yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yaralılardan G.İ. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan G.İ. daha sonra taburcu oldu.

Jandarma olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan İ.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Eren Kılıç ve Emre Kılıç kardeşlerin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Taraftar arasında muhtarlık seçiminden dolayı husumet bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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